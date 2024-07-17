Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin bahçesinde toplanmış haldeki halının arkasında yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 19:58, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 20:11
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "hırsızlık", "kasten yaralama", basit yaralama", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.H.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
H.H.T. belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin bahçesindeki halının arkasında yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.