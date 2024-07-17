Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Bakan Kurum'un önceki Özel Kalem Müdürü Burak Demiralp'in bakan yardımcılığına getirileceği öne sürüldü.

Bulut ve Demiralp'in Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen'in yerine geçeceği ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ise görevine devam edeceği belirtiliyor.