Ankara'daki sokak cinayetinde tutuklu sayısı 3'e yükseldi
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde evinin bulunduğu sokakta husumetlileriyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Ulaş Birliker'in (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
Olay önce gün gece yarısı Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta meydana geldi. Ulaş Birliker, aynı sokakta oturan husumetlileri ile karşılaşınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile başından vurulan Ulaş Birliker, tedavi gördüğü Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri tabancayı kullandığı öne sürülen E.K. ile C.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve dün polis tarafından gözaltına alınan K.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğini çıkarılan K.Ö. de tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.