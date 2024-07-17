Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın annesi, Meclis'te

Antalya'da 2022 yılında sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın annesi Derya Pınar, eşi Murat Pınar ve bazı mağdur aileleriyle TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yapılan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin görüşmelerine katıldı.

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyesi de olan Pınar, AA muhabirine, Meclis'e adım attıkları andan itibaren hayvan hakları savunucuları tarafından engellenmeye çalışıldıklarını belirtti. Pınar, sokaklarda köpek terörüne neden olan insanların 'yasayı geçirtmeyeceğiz' konuşmalarıyla salona girdiklerini söyledi. Mağdur sıfatıyla toplantıya katıldıklarını ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"Girerken bize zorluk çıkardılar, içeri alınmamamız için her şeyi yaptılar. Çok üzgün olarak geldim, bugün burada böyle bir konunun konuşulabiliyor olması her ne kadar iyi bir şey gibi görünse de ben bu yüzden evladımı kaybettim. 2,5 yıldır kızımsız yaşıyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Bunun ağırlığı çok fazla. Zaten bir üzüntüm vardı. 3 parti milletvekilleri sürekli köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kez bile 'çocuk' kelimesinin geçmemesi beni çok gerdi. Dayanamadım ve konuşmalarını alkışladım. Çok kötü tepki verdiler, ben de kızımın olay günü ayağında olan kanlı ayakkabılarını yanımda getirmiştim, onu gösterdim. Hepsi üzerime yürümeye başladı. Şok oldum, milletin meclisinde milletin vekili, kayıp yaşamış, bu konuda travması olan bir anneye çok aşağılıkça davrandılar."

Bir akıl tutulması yaşandığını, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Pınar, "Bu insanlar bir kez olsun beni arayıp 'başın sağ olsun' demediler, yanımızda olmadılar, sadece köpeklerin yaşamını konuştular. Köpekler sokakta kalsın ama nasıl kalırsa kalsın, hiç umurlarında değil." dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından birçok ölüm yaşandığını ifade eden Pınar, "2 sene içinde 75 ölüm yaşandı, bunların 25'i çocuk. En sonuncusu da daha dün Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisini kaybettik. Bunlar olurken hala köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyetli bir davranış değil." diye konuştu.

Köpeklerin başıboşluğu üzerinden rant sağlayan gruplar olduğunu dile getiren Pınar, köpeklerin sokaklarda zaten çok da refah içinde yaşamadıklarını söyledi. Pınar, "Hem kendilerine hem çevreye hem yaban hayatına hem sokakta bulunan diğer canlılara büyük zarar veriyorlar. Köpekleri araç olarak kullanıp sokakları terörize eden insanlar da var." ifadelerini kullandı.