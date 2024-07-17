Bakan Fidan: Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında

Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 23:17, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 23:19
Yazdır
Bakan Fidan: Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de bası toplantısı düzenledi. Temaslarına ilişkin açıklamalar yapan Fidan, "Seçkin bir heyetle Nijer'i ziyaret etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Milli Savunma Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Savunma Sanayii Başkanımız, Ticaret Bakan Yardımcımız ve diğer kurumlarımızın katılımıyla hakikaten son derece verimli görüşmeler yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Afrika ile ortaklık politikalarının her geçen gün daha da kurumsallaşarak ilerlediğini aktaran Fidan, "Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor. Bugün itibarıyla 54 Afrika ülkesinin 44'ünde büyükelçiliğimiz bulunmakta. Nijer ile tarihi ilişkilerimiz Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Son yıllarda Nijer ile ilişkilerimizi daha yapısal bir zemine oturtmak için yoğun çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık"

Afrika ile ilişkilere değinen Fidan, "İlişkilerimizi geliştirirken, buradaki halkların, kardeşlerimizin yararını ve refahını esas alacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta. Özellikle bildiğiniz gibi Sahel bölgesindeki istikrarsızlık, terör sorunu her geçen gün daha da kronik bir hal almış durumda. Bu çerçevede Şubat ayında Nijer Başbakanı Zeine'in Türkiye ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ikili ilişkilere stratejik bir perspektif kazandırma vizyonunu ortaya koymuştu. Bu doğrultuda seçkin heyetimizle birlikte yaptığımız Nijer ziyaretimizde muhataplarımızla birçok konuyu ele alma imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştüklerini söyleyen Fidan, "Heyet olarak Sayın Başbakan'la bir araya geldik. Akabinde bakanlarımız ve kurum başkanlarımız muhataplarıyla ikili görüşmeler yaptılar. Eş zamanlı olarak 3 çalışma grubu halinde dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde ele aldık. Daha sonra Nijer Devlet Başkanı Tiani tarafından kabul edildik. Toplantı sonuçlarını değerlendirdik ve bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık" diye konuştu.

"Teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı da ayrıca tartıştık"

Terörle mücadelenin kendileri için son derece hassas bir alan olduğunu belirten Fidan, "Türkiye bildiğiniz gibi terörden muzdarip bir ülke olarak edindiği kapasite ve tecrübeyi dost ülkelerle paylaşma politikası izlemekte. Radikal terörle mücadele Afrikalı kardeşlerimizin büyük bir sorunu. Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayiini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapabileceği hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı da ayrıca tartıştık" dedi.

Eğitim ve sağlık alanında dostluk hastanesi, maarif okulları, öğrenci bursları gibi faaliyetlerin nasıl daha ileri taşınabileceği konusunu değerlendirdiklerini kaydeden Fidan, "Ekonomi ve finans konularında iş birliğinin ilerletilmesi konusunu da görüştük. Türk yatırımcıların artması, müteahhitlik hizmetleri, ticaretin ahdi zemininin güçlendirilmesi gibi muhtelif konuları ele aldık" şeklinde konuştu.

Enerji ve madencilik alanında da verimli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Fidan, "İş birliğimizi geliştirmeyi ve yatırımları artırmayı kararlaştırdık. Alınan kararları sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Takvime bağlanan konuları ilgili bakanlık ve kurumlarımızla eşgüdüm içinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber