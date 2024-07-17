Biden: Sağlık sorunum olsaydı başkanlık yarışı kararımı gözden geçirirdim

ABD Başkanı Joe Biden, seçim tarihi yaklaştıkça yaşıyla ilgili eleştiriler de artmaya devam ediyor. Biden, ABD medyasına verdiği bir röportajda yine yaşı ve sağlığı ile bağlantılı sorulara yanıt verdi. Yaşıyla ilgili artan endişelere rağmen şimdiye kadar başkanlık yarışından çekilmeyeceği konusunda kararlı olan 81 yaşındaki Biden'a yeniden düşünmesine neden olacak bir şey olup olmadığı soruldu. Biden, "Ortaya çıkan bir sağlık sorunum olsaydı, doktorlar bana gelip 'Şu sorunun var, bu sorunun var' deseydi, başkanlık yarışında kalma kararımı yeniden gözden geçirirdim" dedi.