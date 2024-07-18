İdari İşleri Başkanı ve bakan yardımcıları değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı'na Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Maliki Ejder Batur atandı.

Bakan yardımcısı olarak Toki Başkanı Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bakan yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen görevden alındı.

Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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