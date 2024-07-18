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İdari İşleri Başkanı ve bakan yardımcıları değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı. Eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 01:15, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 01:22
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İdari İşleri Başkanı ve bakan yardımcıları değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

- Bakan yardımcıları görevden alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bakan yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen görevden alındı.

Bakan yardımcısı olarak Toki Başkanı Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı

Eski Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne atandığı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Yahya Kesimal, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı'na Selçuk Aydemir, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Maliki Ejder Batur atandı.

- İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni yöneticiler

- İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görevden alınanlar:

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Bekir Keleş atandı,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.

TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Hakan Gedikli getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişiliklere Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur, Genç, Mehmet Karahan, Ufuk Yılmaz atandı.

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