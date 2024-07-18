Tanju Özcan bir kez daha disipline sevk edildi!

İdari İşleri Başkanı ve bakan yardımcıları değişti
İdari İşleri Başkanı ve bakan yardımcıları değişti
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tanju Özcan bir kez daha disipline sevk edildi!

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 01:29, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 01:31
Yazdır
Tanju Özcan bir kez daha disipline sevk edildi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle CHP MYK tarafından disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel önceki gün yaptığı açıklamada, Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendisine sadık 50 vekil olduğunu söylediği iddiası sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu.

Özcan'ın "Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gelmişti.

Kılıçdaroğlu, "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun" ifadelerini kullandı, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere" diyerek, şunları kaydetmişti:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.
Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.
Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum.
Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.
Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler.

Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.
Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun.
Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;
Aklını başına al.
Tanju, ne kadar kin varmış içinde.
Kinini daha da diri tut ve kork!
"Tanrı mısın?" Ne demek?
Allah'a sığınırım.
"Tarikat lideri misin?" Ne demek?
Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.
Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez.

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...
Yazık sana, sana verdiğim emeklere."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber