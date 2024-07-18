Tanju Özcan bir kez daha disipline sevk edildi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle CHP MYK tarafından disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel önceki gün yaptığı açıklamada, Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendisine sadık 50 vekil olduğunu söylediği iddiası sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu.

Özcan'ın "Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gelmişti.

Kılıçdaroğlu, "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun" ifadelerini kullandı, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere" diyerek, şunları kaydetmişti:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.

Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum.

Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.

Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler.

Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.

Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun.

Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;

Aklını başına al.

Tanju, ne kadar kin varmış içinde.

Kinini daha da diri tut ve kork!

"Tanrı mısın?" Ne demek?

Allah'a sığınırım.

"Tarikat lideri misin?" Ne demek?

Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.

Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez.

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...

Yazık sana, sana verdiğim emeklere."