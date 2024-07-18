Bodrum geri vites yaptı! Tatilcilerin isyanı fiyatları düşürdü

Sabah Gazetesi'nden Ömer Kahraman'ın haberine göre Bunun üzerine Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum'da hiçbir otelin konkordato listesinde yer almadığını, spekülatif yayınlarla Bodrum ve turizm sektörü için olumsuz bir algı zemini oluşturulmak istenildiğini açıkladı.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, plajları, tarihi dokusu, yeme-içme ve eğlencesi ile oldukça ünlü. Bodrum'un şöhreti yalnız ülkemiz içinde değil, aynı zamanda dünyada sayılı destinasyonlar arasında yer alıyor.

Ünlü yıldızların, dünyanın en zengin iş adamlarının uğrak yeri haline geldi. Hal böyle olunca yine gözler Bodrum'un üzerine çevrildi. Aslında Bodrum, aşırı lüks, pahalı mekan ve otellerin yanı sıra birçok alternatifi de içinde barındıran bir yer.

Evet, son yıllarda bölgede artan fiyatlar, tatilcilerin şikayet konusu oldu. Birçok restoran, kafe ve plaj da fiyatlarını neredeyse ikiye katladı. Bunun üzerine Bodrum üzerine yapışan bu yüksek fiyat algısını yıkmak için harekete geçti, fiyatlar aşağıya çekilmeye başlandı.

Binlerce liralık giriş ücretleri ile haberlere konu olan plajlar, fiyatlarını düşürdü. Bin liralara varan lahmacun fiyatı, 400 liraya geriledi. Restoranlar da yeme-içme fiyatlarında değişikliğe gitti. Bu yeni gelişme üzerine Bodrum Yalıkavak'taki Balıkçı Kahraman ile konuştum ve o da konuyla ilgili güzel bir yorum yaptı: "Bodrum'un tamamı için pahalılıktan söz etmek doğru değil.

Yıllardır jet sosyetenin, iş, sanat ve spor camiasının geldiği Türkbükü, Yalıkavak her zaman belli bir seviyenin üstündeydi. Ama o zaman olduğu gibi bugün de Bodrum merkez, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis gibi yerler düşük ve orta seviyede bulunuyordu. Bugün menülerde yüzde 40'lara varan indirimler görüyoruz. Bodrum için bu karalamaları yaparak turizmi mahvetmeyelim" dedi.

Sonuç olarak, St. Tropez, Mykonos, Ibiza gibi sayılı destinasyonlar içinde yer alan Bodrum'daki fahiş fiyatların geri çekilmesi, hem tatilciler hem de bölge ekonomisi açısından olumlu bir gelişme.