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Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray Kaya hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 08:38, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 08:39
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Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Kaza, İzmit ilçesi Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Otomobiller trafik ışıklarında bekledikleri sırada 41 APV 561 plakalı kamyon araçlara çarptı. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, jandarmaya teslim oldu.

Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki Miray Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Hatice Kaya ile küçük kızı Elif Kaya'nın durumu ciddiyetini korurken baba Şenol Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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