İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 09:00, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:01
İzmir'in Bergama ilçesinde dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.