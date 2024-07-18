Konut fiyatları enflasyona yenildi

Türkiye'de konut fiyatları eski artış hızını kaybetti. Merkez Bankası'nın verilerine göre mayısta konut fiyat endeksi aylık yüzde 1.3, yıllık olarak yüzde 45 artarken, reel olarak yüzde 14.9 azaldı. Merkez'in verileri konut fiyatlarındaki artışın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve mayısta yüzde 75.45 ile beklenen zirveyi gören yıllık enflasyonun 30.45 puan gerisinde kaldığını gösterdi. Bu kapsamda konut fiyatlarındaki artış 7 aydır tüketici fiyat endeksinin altında kaldı. Ülke genelinde mayısta bir evin metrekarede ortalama satış fiyatı 33.459 TL oldu. Böylece 100 metrekarelik bir evde ortalama fiyat 3 milyon 345 bin lirayı buldu. Üç büyük kentteki fiyat değişimine bakıldığında İstanbul, ülke ortalamasının gerisinde kaldı. İstanbul'da konut fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 35.3 artarken, ortalama metrekare satış fiyatı da 47.298 TL oldu. Megakente 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 4 milyon 729 bin lirayı buldu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Ankara'da konut fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 53.9 yükselirken, ortalama metrekare satış fiyatı 26. 930 TL oldu. Başkent'te 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı 2 milyon 693 bin lirayı buldu. İzmir'de yıllık artış yüzde 44.2 olurken, ortalama metrekare satış fiyatı da 38.874 TL oldu. 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı İzmir'de de 3 milyon 887 bin liraya çıktı. TÜİK verilerine göre de haziranda konut satışları, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 5.2 azaldı ve 79.313 adet oldu. Konut satışları yılın ilk altı ayında ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3.7 azaldı ve 545.074 adette kaldı. Diğer konut satışları ise haziranda, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3.3 artarak 72.500 oldu.

Kredili satışlarda kayıp

Ülke genelinde kredili konut satışları yılın ilk 6 ayında adeta çakıldı. TÜİK verilerine göre ocak-haziran dönemindeki ipotekli konut satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 57.7 azalarak 51.415 adette kaldı. İpotekli konut satışları haziranda ise 2023'ün aynı ayına göre yüzde 49.4 azaldı ve 6.813 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.

Ruslar, Türkiye'yi bırakmadı

Yabancılara konut satışında Ruslar zirveyi bırakmadı. Yabancılara konut satışı haziranda 2023'ün aynı ayına göre yüzde 45.1 azaldı ve 1.440 olarak açıklandı. Yabancılara konut satışının en fazla olduğu kentler sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu. Haziranda en fazla konutu 332 adet ile Ruslar aldı. Rusları, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşları izledi. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışı ocak-haziran döneminde ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 45.7 azaldı ve 10.461 oldu.