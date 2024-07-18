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Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
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Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 20:10, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 20:23
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Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurulda

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, iktidarın Meclis'e sunduğu kanun teklifleriyle sorunları çözmeyi amaçlamadığını öne sürdü.

Ekonomide yaşananlardan dolayı emeklilerin, esnafın tedirgin olduğunu dile getiren Doğan, vatandaşların endişeyle yaşadığını belirtti.

Doğan, "Ülkeyi 22 yıldır yöneten iktidar döneminde tasarruf paketi Meclis'e geliyorsa, bu, 'Biz Türkiye'yi yönetemedik, ekonomiyi bitirdik, hazineyi batırdık' itirafıdır." dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, teklifin sadece üç maddesinde tasarrufla ilgili hüküm bulunduğunu, diğer maddelerde farklı konuların yer aldığını savundu.

İktidarın bütüncül bir politika yürütmediğini ileri süren Özlale, ekonomide yaşanan temel sorunun yönetim sisteminden kaynaklandığını ifade etti.

Teklifte, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili yer alan hükümleri hatırlatan Ümit Özlale, "Gelir İdaresi Başkanlığının çalışanlarının dörtte üçü uzman, geri kalanı uzman yardımcısı. Bu, insan kaynakları açısından durumun ne kadar içler acısı olduğunu gösteriyor. Çalışanlarının dörtte üçünün uzman olduğu yerde sizin doğru bir ücret politikası uygulamanız mümkün değil. Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Gelir İdaresi Başkanlığının yüzde 75'inin uzmanlardan oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kamuda tasarrufları artırılması amacıyla teklifin hazırlandığını vurguladı.

Teklifte, Gelir İdaresi Başkanlığının teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler bulunduğunu aktaran Ersoy, MASAK tarafından verilen idari para cezaları için idari yargıya başvurulabileceğini bildirdi.

Kanun teklifindeki düzenlemeleri anlatan Ersoy, "Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için genel bütçeden alınacak payın azalmaması adına düzenlemeler yapılmaktadır. MHP olarak teklifi olumlu değerlendiriyoruz ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu, sözde tasarruf paketi"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, tasarruf tedbirlerine karşı çıkmadıklarını, tekliftekilerin tasarruf tedbiri olmadığını söyledi.

Teklife "hayır" oyu vereceklerini bildiren Oluç, "Bu, tasarruf paketi değil. Bu, sözde tasarruf paketi." şeklinde konuştu.

Tasarruftan bahsedilebilmesi için vergi yapısının ve bütçe tercihlerinin tartışılması gerektiğini aktaran Oluç, teklifin tasarrufla ilgili bütçe tercihlerini içermediğini savundu.

Oluç, bütçe açığında azalma görülmediğini, açıklanan bütçe rakamlarının israfın sürdüğünü gösterdiğini öne sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, tasarruf tedbirlerine ihtiyaç duyulduğunu, bunu uygulaması gerekenin ise iktidar olduğunu belirtti.

İktidarın "israfın içinde olduğunu" öne süren Arı, "Kamu kaynaklarını kendine harcayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Çalışanına, emeklisine hak ettiğini vermeyen iktidarla baş başayız." dedi.

İller Bankasının sermayesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Arı, muhalefet partilerince yönetilen belediyelerin İller Bankasından istediği krediyi ve proje desteğini alamadığını iddia etti.

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bölümde yer alan maddeler üzerindeki önergeler ele alınıyor.

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