Rekabet Kurulu'nun cezaları bu yılın ilk yarısında 4,1 milyar lirayı aştı

ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
Haziranda en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Haziranda en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele sürüyor
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele sürüyor
Kamuda tasarrufu içeren teklifin ilk bölümü Meclis'ten geçti
Kamuda tasarrufu içeren teklifin ilk bölümü Meclis'ten geçti
Konut fiyatları enflasyona yenildi
Konut fiyatları enflasyona yenildi
Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi
Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi
Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı
Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı
BMGK'da Gazze oturumu: Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke
BMGK'da Gazze oturumu: Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke
Bodrum geri vites yaptı! Tatilcilerin isyanı fiyatları düşürdü
Bodrum geri vites yaptı! Tatilcilerin isyanı fiyatları düşürdü
1 milyon liralık kara 50 bin TL ek vergi!
1 milyon liralık kara 50 bin TL ek vergi!
Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Tokat Valisi oldu
Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Tokat Valisi oldu
AK Parti'nin performans raporu! 100'e yakın yeni vekil sınıfta kaldı
AK Parti'nin performans raporu! 100'e yakın yeni vekil sınıfta kaldı
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurulu'nun cezaları bu yılın ilk yarısında 4,1 milyar lirayı aştı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu yılın ocak-haziran döneminde esastan ve usulden Kurulca verilen cezaların 4 milyar 150 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 11:55, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:56
Yazdır
Rekabet Kurulu'nun cezaları bu yılın ilk yarısında 4,1 milyar lirayı aştı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulunun bu yılın ilk yarısında yürüttüğü soruşturmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun 2023 yılında gösterdiği performansı 2024 yılında da artırarak sergilediğini, Kurulun da geçen yılın tamamında 447 karar aldığını dile getiren Küle, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın ilk yarısında 96 rekabet ihlali, 143 birleşme-devralma kararını da içeren 283 kararı ele aldık. Bu, geçen yıla göre ortalamada yüzde 25 artış anlamına geliyor. Bu rakamlar rekabet ihlallerine göz yummama taahhüdümüzdeki kararlı duruşumuzun bir yansıması niteliğindedir."

Kurul kararlarının ayrıntıları hakkında da bilgi veren Küle, "Rekabet ihlali kararlarının 90'ı teşebbüsler arası rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara yönelik iken, 4'ü hakim durumun kötüye kullanılmasına, 2'si de her iki ihlal türüne yöneliktir." dedi.

66 uzlaşma, 11 taahhüt kararı alındı

Küle, klasik usulde soruşturmaların hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için uzlaşma ve taahhütleri mevzuata kazandırdıklarına işaret ederek, "Bunlara ilişkin ikincil mevzuatımızı da ivedilikle geliştirdik. Böylece daha soruşturmanın en başında, bizzat endişeye yol açan oyuncular tarafından tasarlanan taahhütlerle daha yapısal ve kalıcı çözümler üretilmesinin yolunu açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Uzlaşma ve taahhütlere yılın ilk yarısında etkin şekilde başvurulduğuna dikkati çeken Küle, bu dönemde soruşturmaların 66'sında uzlaşma, 11'inde taahhüt kararı alındığını ve soruşturmaların çoğunun ivedilikle sonuçlandırıldığını bildirdi.

Küle, toplumsal refahın maksimizasyonu, ihlalin kapsamı veya ağırlığı doğrultusunda bazı ihlallerin klasik usulle de soruşturulmasının gerektiğini vurgulayarak, soruşturmalarda hızlı ve etkin sonuç almak için yapılan kanun değişikliyle soruşturma sürecinin kısaltıldığını söyledi.

İhlaller sonucunda ortaya çıkan rekabet zararlarına ilişkin de konuşan Küle, şunları kaydetti:

"Esasa ilişkin 2,5 milyar lirayı aşan idari para cezası uyguladık. Bilişim ile eğitim alanında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanların ücretlerini ve yan haklarını sınırlandırmaları karşısında yürüttüğümüz soruşturmaları cezayla sonlandırdık. Ferrero hakkında yürütülen soruşturmayı, aralarında fındık üreticilerinin ürünlerini referans fiyatının altındaki fiyatlardan almayacağını taahhüdünün de bulunduğu taahhütlerle sonlandırdık."

Küle, cezalara ilave olarak, bozulan pazarda rekabetin yeniden tesisi için tedbirler de aldıklarını belirterek, esasa ilişkin yaptırımların yanında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un caydırıcılığı ve soruşturmaların güvenliğini sağlamak üzere usule ilişkin de yaptırımlar öngördüklerini anlattı.

Kuruma yanlış bilgi verilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasının da idari para cezası gerektirdiğine işaret eden Küle, şu değerlendirmede bulundu:

"Teşebbüsler rekabet ihlalinden kaçınmak kadar soruşturmanın selametini tehlikeye düşürmeye sebep olabilecek davranışlardan kaçınmaya da dikkate etmelidir. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk yarısında usule ilişkin uygulanan cezalar 1,5 milyar lirayı buldu. Bunlar arasında örneğin Google ve Meta, haklarında yürütülen soruşturmalarımız sonucunda alınan tedbir kararlarına uyum sağlamadıkları gerekçesiyle, uyum sağlayana kadar geçen süre doğrultusunda sırasıyla 482 milyon lira ve 551 milyon lira cezaya tabi tutulmuştur. Bu yılın ilk 6 ayında esastan ve usulden verilen tüm cezaların toplamı yaklaşık 4 milyar 150 milyon liraya vardı."

"143 birleşme-devralma işlemine izin verdik"

Küle, Kuruma başvurmaksızın birleşme-devralma işlem gerçekleştirildiğinde cezai yaptırım uyguladıklarını ifade ederek, birleşme-devralma dosyalarındaki artışı da ekonomik aktivitelerdeki canlılığın artışının bir yansıması olarak gördüklerini söyledi.

Rekabeti sınırlayıcılık açısından şüphe görmedikleri 140 birleşme devralma işlemine süreci aksatmadan izin verdiklerini vurgulayan Küle, "Ancak rekabeti sınırlayıcı sonuç doğuracağından şüphelendiğimiz 3 işleme bu sorunları giderecek şekilde şartlar ilave ederek 'koşullu' izin verdik. Böylece toplam 143 birleşme-devralma işlemine izin vermiş olduk." diye konuştu.

Küle, yılın ilk 6 ayındaki soruşturmaların sektörlere göre dağılımına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Tamamlanan soruşturmalarda yoğunluk gıda, kimya ve otomotiv sektörlerinde iken devam eden soruşturmalarımız da nazara alındığında gıda, eğitim, inşaat, enerji, bilişim ve platform hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır. Tüm gayemizle sorunlu sektörleri odağımıza alıyor, bu sektörleri inceleyerek olası sorunlara karşı erkenden aksiyon almak yönündeki hedefimizi de uygulamaya devam ediyoruz. Keza stratejik olarak önceliğe aldığımız gıda, sağlık sektörleri ile dijital pazarlarda yoğun çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber