Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 26. basamağa çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.

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