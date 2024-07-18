Afrika sıcakları alarmı! AKOM uyardı

AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı geldi. Hissedilen derecede artan sıcaklıkların etkisi sürecek. Hava sıcaklıklarının 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek.

AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul'da, gün boyu benzer hava şartlarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.

Aynı verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAK ÇARPMASINDAN KORUNMANIN YOLLARI

Sıcak çarpmasından korunmak için şu önlemleri alabilirsiniz:

Güneşli günlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşten korunun. Mümkünse gölge alanlarda durun veya şapka, şemsiye gibi koruyucu ekipmanlar kullanın.

Vücudunuzun nem dengesini korumak için bol su içmeye özen gösterin. Sıcak havalarda terleme artar ve vücut su kaybeder, bu nedenle sık sık su içmek önemlidir.

Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Eğer dışarıdaysanız ve sıcak hissediyorsanız, serin bir gölgeye veya iç mekana geçin.

Hafif, havalı ve hafif renkli giysiler giymeye özen gösterin. Ayrıca, güneş ışınlarını yansıtan kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Evde veya işyerinde bulunduğunuz süre boyunca serinlemek için fan veya klima kullanın. Bu, vücut sıcaklığını kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

Eğer mümkünse, aşırı sıcak havalarda dışarıda çok uzun süre kalmaktan kaçının. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve sağlık sorunu olan bireyler daha fazla risk altındadır.

Ağır yemeklerden kaçının ve daha hafif, daha kolay sindirilebilir yiyecekler tercih edin. Ağır yemekler metabolizmayı zorlar ve vücut sıcaklığını artırabilir.

Bu önlemler sıcak çarpmasından korunmanıza yardımcı olacaktır. Eğer aşırı sıcaklık hissediyorsanız, baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler varsa hemen serin bir yere geçin ve su içerek dinlenin. Şiddetli durumlarda tıbbi yardım almayı ihmal etmeyin.