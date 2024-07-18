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Ali Koç TFF'yi hedef aldı: Bu seçim bizim için yok hükmündedir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin seçimli genel kurulu öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu seçimin Fenerbahçe adına yok hükmünde olduğunun altını çizen Koç, 'Çoklu aday çıkarılmasına engel olunmuştur. Türk futbolu, FETÖ'den halen temizlenememiştir. Delegelere şantaj, baskı ve tehdit yapılmıştır. Biz bunun böyle gitmeyeceğini söylüyoruz. Boş oy kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 13:34, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:35
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Ali Koç TFF'yi hedef aldı: Bu seçim bizim için yok hükmündedir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Biz kimseyi desteklemiyoruz"

"Fenerbahçe için seçim yok hükmündedir! Biz kimseyi desteklemiyoruz.Biz demokrasiye inandığımız için buradayız. Kürsüye çıkıp konuşmamızı yapacağız ve boş oy kullanacağız. Demokrasiyi savunan insanlar olarak bu seçime gelmemek antidemokratik bir anlayış olurdu. Antidemokratik yaklaşım sergileyenleri tenkit eden biri olarak demokratik teamüllere uygun davranmamız lazım. Tam kadro geldik. Konuşmamı yapacağım, dikkatle dinleyin. Türk futbolu böyle gidemez. Türk futbolunun özgür olması lazım. Türk futbolunun özgür olmasını arzu ettiğimizi herkes söylüyor ancak Türk futbolu özgürlükten uzak noktalara gidiyor."

"Bu iş böyle gitmez"

"Türkiye'de herkes adil rekabet, futbolda adalet bekliyor. Kendi seçimleri demokratik olmayan, adil olmayan bir kurum futbolda adaleti nasıl sağlar? Soruyorum sadece. Biz Fenerbahçeli olarak futbolun içinde bulunduğu durumda mücadele eden yegane kulübüz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mücadeleye devam edeceğiz ancak her geçen gün içeride çare bulmaktan uzaklaştığımız için ne yazık ki arzu etmeyerek davamızı uluslararası arenaya taşıyoruz. Elimizde çok kapsamlı bir dosya var. Bu seçim süreci de dosyamızı ne yazık ki daha da zenginleştirilmişti. Uluslararası gözlemci olarak genelde bir kişi gelirdi, bugün dört kişi var. İnşallah benim konuşmama kulak verirler çünkü bu iş böyle gitmez."

"Bize bakışları hoş değil"

"Türk futbolunda herhangi bir çıkara, menfaate hizmet etmeyecek, liyakatli, cesur, iradeli ve kararlı insanlarla arzuladığımız iklime ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Buradaki en önemli şey er ya da geç bu düzelecek. Bu böyle gitmeyecek, düzelecek. Türk futbolundaki durum içler acısıdır. Önemli olan biz tercihen mi değiştireceğiz budur. Yoksa mecburen bunu bize değiştirtecekler mi? Sayın Servet Yardımcı aday olmak istedi, adaylığını açıkladı. Bugün bir Türk olarak futbolunun en üst seviyesinde kim var Sayın Servet Yardımcı. Niye çünkü UEFA yönetim kurulunda bulunuyor. Oradaki konumunu devam ettirebilmesi için anladığım kadarıyla burada da başkanlığa aday oldu. UEFA'da önümüzdeki sene seçime girebilmek için kendi ülkende başkan ya da başkan yardımcısı olman gerekiyor. Buradaki arkadaşlar çok kolay zannediyor 'Birini oraya yollar seçtiririz'. Servet Bey seneye orada olmayacak inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Bu kadar büyük bir futbol ülkesinin UEFA'nın yönetim kurulunda olması gerekir. Benim çevrem geniş. Avrupa Kulüpler Birliğinde ikinci dönemimi yaşıyorum. Bize bakış açıları hiç hoş değil.

"Servet Bey'in çekilmesi UEFA'yı ilgilendirmez mi?"

"Servet Bey açıklamasında ne dedi? Şantaj, iftira, tehdit dedi. Mevcut düzen kim tehdidi yapan kim? Bizi haksız yere Türklüğün simgesi olan bir Bozkurt hareketinden dolayı turnuvanın en kritik noktasında oyuncumuza ceza veren UEFA, bu seçim sürecinde yaşananları bilse nasıl davranır? Veya kendi yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın çekilme açıklaması UEFA'yı hiç ilgilendirmez mi?"

"FETÖ unsurlarını gözden geçirmek gerekir"

Bugün milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim. Ne yazık ki bunu söyleyemeyeceğiz. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bunu kaç kişi çıkar söyler bilmiyorum. Fenerbahçe'nin duruşu, inancı, yapacakları çok önemlidir. Çok şükür ki Fenerbahçe bunu yapabilecek özgül ağırlığa ve özgürlüğe sahiptir. Üç gün evvel ney, 15 Temmuz'un sekizinci yıldönümüydü. Devletin kılcal damarlarına sirayet ettiği, gücünü arkasına aldığı dönemde pek çok kumpas yaptığı gibi bu hain örgüt Fenerbahçe'yi de hedef almıştır. Aradan geçen senelerde Fenerbahçe'nin tahribatı giderilememiştir. İsyan eden ilk ve tek kurum Fenerbahçe'ydi. 13 senedir Fenerbahçe şampiyonluğu olamıyorsa ve son 10 senede en çok puan toplayan takım Fenerbahçe'yse burada FETÖ unsurlarını gözden geçirmek gerekir. Türk futbolunun FETÖ'den tamamen arındırılması bırakın tamameni ciddi arındırılması bile sağlanamamıştır. 15 Temmuz açıklamalarıyla bugün futbolun içinde bulunduğu durum bağdaşmamaktadır. Bu seçime delegelerin bir de bu gözle bakmasını istiyorum.

"Baskı var, tehdit var, rüşver var"

"Baskı var, tehdit var, rüşvet var, vaar var! Her şey var. Beni hiçbir şey rahatsız etmiyor. Ben Allah'a şükür Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanıyım"

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