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KPSS Alan Bilgisi oturumları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına girecekler için sınav merkezi olan il ve ilçelerde, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 14:21, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:22
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KPSS Alan Bilgisi oturumları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 20-21 Temmuz'da 07.00-14.30 saatlerinde açık bulunacağı belirtildi.

Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi istendi.

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