KPSS Alan Bilgisi oturumları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 20-21 Temmuz'da 07.00-14.30 saatlerinde açık bulunacağı belirtildi.

Sınava girecek adayların vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi istendi.