Erdoğan, suikast düzenlenen Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 16:57, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesinde, suikast girişimini demokrasiye bir saldırı olarak niteledi, Trump'ın programlarına devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini belirtti