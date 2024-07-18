Erdoğan, suikast düzenlenen Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesinde, suikast girişimini demokrasiye bir saldırı olarak niteledi, Trump'ın programlarına devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini belirtti