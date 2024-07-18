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Tüketicinin Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem idarenin işlem maliyetini hem de yargının iş yükünü azaltmak amacıyla ticari reklam ve haksız ticari reklam cezaların uzlaşma kapsamına alıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 17:54, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:56
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Tüketicinin Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 14 maddelik Tüketicinin Korunmasına hakkında kanun teklifini açıklayarak, "Büyük çoğunluğu kadınlarımızdan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aşan doğrudan satış sistemlerini düzenleyerek, hem tüketicilerimize hem gelir etmek isteyen doğrudan satıcılarımıza daha etkin koruma sağlamaya çalışıyoruz. Halk arasında saadet zinciri gibi değerlendirilen yasa dışı piramit satışlar ile doğrudan satışlar arasındaki ayrımı netleştirilerek yasal olmayan piramit sistemlerin doğuracağı mağduriyetleri önlemeye ve tedbirler alamaya başlıyoruz. Doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ile sistemin temel ilkelerini belirliyor, Anayasa mahkememizin aramış olduğu belirlilik, açıklık, öngörülebilirlik ve ölçülülük prensipleri sistemden ürün alan tüketicilerin ve cayma hakkı kullanabilmelerini kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İdari para cezalarında on kata kadar arttırma yaptıklarını belirten Güler, "Hem idarenin işlem maliyetini hem de yargının iş yükünü azaltmak amacıyla ticari reklam ve haksız ticari reklam cezaların uzlaşma kapsamına alıyoruz. Elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurtdışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik belgesi almış yüksek teknoloji yatırımları gerçekleştiren e-ticaret firmalarının teşvik edilmesi amacıyla iki katına yakın lisans ücreti hesaba katılması ve teşvik edilmesini hedefliyoruz" dedi.

AK Parti'nin işe alım listesi olup olmadığına ilişkin soruya Güler, "Böyle bir durum olabilir mi? Yok arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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