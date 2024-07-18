Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 18:45, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 18:56
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.