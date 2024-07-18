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Balıkesir'de orman yangını: Bir mahalle boşaltılıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli; "Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 18:56, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 18:58
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Balıkesir'de orman yangını: Bir mahalle boşaltılıyor

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 2 uçak, 2 helikopter, 23 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 8 greyder, 4 dozer olmak üzere toplamda 75 iş makinesi ve araç ile 370 personelin katılımıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında bir kıvılcımdan çıktığını söyledi.

Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."

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