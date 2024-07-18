Gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavgada 4 tutuklama

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile, kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan E. ve kuzeni Hasan T. ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri damadın yakınları İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İ.A., M.A., N.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.