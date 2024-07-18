İsrail Meclisi, Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararı kabul etti

Üniversite mezunlarının yüzde 75,6'sı istihdam edildi
Üniversite mezunlarının yüzde 75,6'sı istihdam edildi
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurulda
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurulda
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Tüketicinin Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Tüketicinin Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
Haziranda en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Haziranda en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele sürüyor
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele sürüyor
Konut fiyatları enflasyona yenildi
Konut fiyatları enflasyona yenildi
Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi
Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi
Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı
Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı
BMGK'da Gazze oturumu: Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke
BMGK'da Gazze oturumu: Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke
Bodrum geri vites yaptı! Tatilcilerin isyanı fiyatları düşürdü
Bodrum geri vites yaptı! Tatilcilerin isyanı fiyatları düşürdü
1 milyon liralık kara 50 bin TL ek vergi!
1 milyon liralık kara 50 bin TL ek vergi!
Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Tokat Valisi oldu
Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Tokat Valisi oldu
AK Parti'nin performans raporu! 100'e yakın yeni vekil sınıfta kaldı
AK Parti'nin performans raporu! 100'e yakın yeni vekil sınıfta kaldı
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
Bakan Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail Meclisi, Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararı kabul etti

İsrail Meclisi'nde (Knesset) bugün oylanan Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden karar 9 hayır oyuna karşı, 68 evet oyuyla kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 21:26, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 21:27
Yazdır
İsrail Meclisi, Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararı kabul etti

İsrail Gazze Şeridi'ne sivilleri katletmeye devam ederken, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına da karşı olduğunu gösterdi. İsrail Meclisi'nde (Knesset) bugün oylanan Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden karar kabul edildi. Knesset'te 9 hayır oyuna karşı 68 evet oyuyla kabul edilen kararda, Filistin Devleti'nin "İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike oluşturacağı, İsrail-Filistin çatışmasını sürdüreceği ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı" ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı partilerle kurduğu koalisyon önergeyi desteklerken, daha önce 2 devletli çözümden yana olduğunu söyleyen muhalefet lideri Yair Lapid'in merkez sol partisi oylamadan önce oturumu terk etti.

"Gazze'de yürütülen savaş terörizmdir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulmadan hiç kimse için barış ya da güvenliğin olmayacağını söyledi ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye birçok ülkenin de Filistin Devleti'ni tanıdığını vurguladı. İsrail hükümetinin ABD'nin desteğiyle tüm bölgeyi uçuruma sürüklediğini belirten Rudeineh, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı sivil ölümler nedeniyle "terörizm" olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El Şeyh ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Knesset'in kararının "İsrail'in ırkçılığını, uluslararası hukuku hiçe saydığını ve işgali sonsuza dek sürdürme politikasını" teyit ettiğini belirtti. El Şeyh, Filistin Devleti'ni tanımakta tereddüt eden ülkelere 2 devletli çözümü korumak için "derhal" bu kararlarından dönmeleri çağrısında bulunurken, Arap devletlerinden de Knesset'te kabul edilen karara "uygun şekilde karşılık vermelerini" istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber