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Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı

Efeler Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Nafiye Sıcacık, hazırladığı çevre projesiyle şuana kadar dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülün sahibi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 22:20, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 22:26
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Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı

Eğitim alanındaki başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam eden Aydın, uluslararası projeleriyle de dikkat çekiyor. Bu çerçevede Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya katılan Aydınlı öğretmen Nafiye Sıcacık, aldığı ödülle Aydın'ın gururu oldu. Dünya genelinden 176 öğretmenin aday gösterildiği yarışmaya, geri dönüşüm ve çevre konulu projesiyle katılan Sıcacık, şu ana kadar dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödüle layık görüldü. Çöp, atık, geri dönüşüm, su, enerji ve tüketim alışkanlıkları konusundan çalışma yürüten Sıcacık, hazırladığı projeyle elde ettiği başarı ile Aydın'ın gururu olurken, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve Okul Müdürü Fuat Dündar da Sıcacık'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Sıcacık'ın 7 yıldır Eko-Okul koordinatörlüğünü yaptığını ifade eden Okul Müdürü Fuat Dündar, "Öğretmenin aktif olarak en az 5 yıldır Eko-Okullar Programı koordinatör öğretmeni olarak görev yapıyor olması ve öğretmenin görev aldığı okulun Yeşil Bayraklı bir Eko-Okul olması ön şartlarıyla başvuruların alındığı Uluslararası FEE Öğretmen Ödülleri Yarışması'na okulumuz öğretmeni Nafiye Sıcacık da katıldı. Kıtalararası 176 öğretmenin aday olduğu yarışmada okulumuzda yedi yıldır Eko-Okul koordinatörlüğü yapan okulöncesi öğretmeni Nafiye Sıcacık bu kapsamda yaptığı özverili çalışmalar ile ödüle layık görüldü. Başarısından dolayı öğretmenimizi tebrik ediyorum" dedi.

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