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Odun toplamak için gittiği ormanda cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, odun toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha haber alınamayan İbrahim Aydın'ın (76), 10 saat sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 08:06, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 08:57
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İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde oturan İbrahim Aydın, saat 11.00 sıralarında odun toplamak üzere ormana gitti. Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Aydın'ı merak eden ailesi bir süre çevrede arama yaptıktan sonra durumu jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ormanda 150 kişilik ekip ve 2 iz takip köpeği ile 10 saat boyunca arama yapan ekipler, Aydın'ın cansız bedenini evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ulaştı.

İlk belirlemelere göre uçurumdan dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybettiği ihtimali değerlendirilen 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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