Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler

Şanlıurfa Siverek'teki barınaktan kuduz şüphesi bulunan 29 köpeği Ankara'ya kaçıran Buket Özgünlü Boyacı MASAK raporuna girdi. Özgünlü'nün 2019'da kurduğu Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne ait hesap hareketleri, MERNİS kayıtları, SGK dökümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projeleri kayıtları, Bankacılık İşlem Kayıtları, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) ait kayıtları, hava, deniz ve kara taşıt bilgileri ile sigorta bilgi ve gözetim merkezi kayıtları tek tek incelendi.

İLİŞKİ AĞIR DEŞİFRE OLDU

Yapılan incelemede köpek velisi olarak ünlenen Özgünlü'nün başını çektiği dernek, pet-shop, mama ve veterinerlik ofisinin ilişki ağı deşifre edildi. Aile üyelerini dernek çatısı altında buluşturan Özgünlü, mamaları eşine ait kızının ismini taşıyan Almina Pet Ürünleri'nden satın aldı. MASAK raporuna göre aile üyeleri, bağışların en az 12 milyon 414 bin TL'lik bölümü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandı.

AİLE BOYU DERNEKTE

MASAK raporuna göre, Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nde genel sekreter, babası Cemal Özgünlü sayman, kardeşi Demet Kılıç başkan yardımcısı, diğer kardeşi Tuğçe Soysal denetim kurulu üyesi olarak yer alıyor. Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi. İncelemede, 2021-2024 yılları arası hesaplara 46 milyon 327 bin 725 TL tutarında para girişi oldu. Bu girişlerin 21 milyon 464 bin 168 TL'si'ne karşılık gelen 63 bin 843 adet işlemde 'bağış, sokak canları için, köpek velisi, klinik desteği, mama bağışı, mama desteği, gibi doğrudan bağış niteliğindeki işlem açıklaması yer aldı. 17 milyon 12 bin 64 TL'lik tutar, derneğe ait hesaplara ATM üzerinden yatırılan bağışlardan oluşurken, 3 milyon 881 bin 648 bin TL ise bağış nitelikli işlemlerden oluştu. Raporda, 2021-2024 arası toplam bağış girişi 40 milyon 907 bin 528 TL olurken, bu tutarın 169 tüzel kişi ve 48 bin 618 farklı gerçek kişi tarafından gönderildiği belirlendi.

638 BİN HUZUR HAKKI

MASAK, hayvansever vatandaşların iyi niyetle gönderdiği bağışların, dernek hesabına geçtikten sonra nereye harcandığını da inceledi. Yapılan incelemelerde, aynı dönem aralığında Demet Kılıç tarafından 5 milyon 922 bin TL nakit olarak çekildi. Bu paranın 638 bin 800 bin TL'si Başkan Buket Özgünlü'ye huzur hakkı olarak ödendi. Hesaptaki paranın 303 bin 192 bin TL'lik bölümü Buket Özgünlü'nün eşi Tuna Boyacı'nın hesabına gönderildi.

LOBİ PARALARI HARCAMIŞ

Hesaptaki paraların 8 milyon 500 binlik bölümü Gürgen Yapı İnşaat AŞ.'ye kulübe ödemesi olarak gönderildi. Geri kalan meblağlar ise, Ertan Işık isimli şahsa 5 milyon 332 bin TL mama ödemesi, MAİ SAN Elektrik Hırdavat'a 3 milyon 166 binlik tutar malzeme alımı olarak kayıtlara geçti. 2 milyon 186 bin'lik tutar ise pet tedavi ödemesi açıklamasıyla Yeni Gölbaşı Veterinerlik Sağlık Hizmetleri'ne yapıldı. Yapılan harcamalar, dernek, mama firmaları, pets-shop-veterinerlik ofisleri arasında kurulan 4 ayaklı mama lobisini de gözler önüne serdi.

HESAPLARA GERİ AKTARDILAR

Derneğin hesap hareketine yönelik yapılan incelemelerde, bazı nakit veya transfer hareketlerinin dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı belirlendi. Buna göre, bazı ödemeler Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesabına geri aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Dernek hesaplarından nakit çekilmesine müteakip ardışık nakit işlemlerle yine aile bireylerinin hesabına yatırıldığı incelemede netleşti.

12 MİLYON HESAPTA

Bu çerçevede Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç tarafından nakit çekilen 5 milyon 922 bin TL, Özgünlü'nün eşi Tuna Boyacı'nın hesabına dernek üzerinden gönderilen 303 bin 192 TL, Tuna Boyacı'nın şirketi Almina Pet Ürünleri'ne dernek üzerinden 855 bin 655 TL, Ertan Işık'ın hesabına yine dernekten gönderilen 5 milyon 332 bin TL'nin dernek yöneticilerinin zimmetine geçirdiği tespit edildi. MASAK raporuna göre, bağışların en az 12 milyon 414 bin TL'lik bölümü kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullanıldı.

Paralar aileye

Şubat 2020'ye uzanan incelemelerde, dernek hesabından nakit çekilen paraların Demet Kılıç tarafından gerçekleştirildiği, bu tutarlar aynı gün içinde yakın zaman aralıklarında Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç'ın başta olmak üzere diğer aile bireylerin hesaplarına aktarıldı. Bu paralarla Buket Özgünlü'nün şahsi ve ailesine ait kira ödemeleri, kozmetik, tatil, kişisel fatura, finansman kredisi ödemesi gibi muhtelif ödemeler yaptığı belirlendi. Öte yandan Buket Özgünlü'nün annesi, babası, eşi ve kardeşi Tuğçe Sosyal adına yapılan ödemelere ilişkin incelemelerde, nakit çekilen paraları Evren Kılıç'ın hesabına aktarıldığı, bu paralarla araç alım satımı yapıldığı tespit edildi.

KOCASINDAN ALMIŞ

Derneğin mama alımları Buket Özgünlü'nün eşi Tuna Boyacı'ya ait Almina Pet Ürünleri üzerinden yapıldı. 9 Mart 2022'de Tuna Boyacı tarafından kurulan şirket, ikilinin kızları Almina'nın ismini taşırken, şirketin tek çalışanının Boyacı'nın kardeşi Tuğba Törüsel olması dikkat çekiyor. MASAK'ın yaptığı incelemeye göre, dernek tarafından Ertan Işık isimli şahsa gönderilen 1 milyon TL'nin aynı gün içinde Almina Pet Ürünleri'nin hesabına aktarıldığı, PayTR ödeme ve elektronik para kuruluşu AŞ nezdindeki banka hesabına 2 milyon 298 bin TL' aktarıldığı ortaya kondu. Şirket hesabına giren diğer yüklü miktardaki paralar, aile üyelerinin hesaplarına aktarıldı.