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Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını açıkladı. 7 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. 6 kişi ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 09:03, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:13
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Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. 6 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirten Bakan Tunç yaptığı paylaşımında, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

5 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

YENİDEN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI

Olayla ilgili ön bilirkişi raporunda; olayda her iki kurumun da ihmali olduğu belirtiliyordu.

İzmir'de bir grup avukat, sorumluların tam tespit edilebilmesi için yeni bir keşif ve bilirkişi incelemesi talep etti.

İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi başvuruyu kabul etti. Olay yerine giden hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar mazgallarda inceleme yaptı.

Oluşturulacak rapor savcılığa teslim edilerek yargılama sürecine yön verecek.

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