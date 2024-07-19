Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
ALES/2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
Veliler ayaklandı: Özel okullarda 50 bin TL'ye varan kitap ücreti
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
TÜİK açıkladı: En yüksek işsizlik hangi illerde?
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
Isparta'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 3 ölü, 10 yaralı
Haziranda en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Haziranda en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele sürüyor
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele sürüyor
Konut fiyatları enflasyona yenildi
Konut fiyatları enflasyona yenildi
Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi
Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi
Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı
Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu

Ulusal tip onayı bulunmayan ithal araçlar için AB güvenlik regülasyonunun uygulamaya girmesi, otomotiv piyasasında kaos yarattı.

Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 09:18, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:20
Yazdır
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu

Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre Binlerce tüketici, parasını ödediği aracını ARTES sisteminde tescil yapılamadığı için teslim alamıyor. Bayilerde yığılma olduğunu belirten sektör temsilcileri, satışı yapılan ancak tescili yapılamayan binlerce araç olduğunu ifade ediyor. EKONOMİ'ye konuşan OYDER yetkilileri, sorunun çözümü için bugün ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşeceklerini söyledi.

AB'nin güvenlik regülasyonu GSR II'nin ulusal tip onayı olmayan ithal araçlar için 7 Temmuz'da devreye girmesi, otomotiv piyasasında kaos yarattı. ARTES'te (Araç Tescil ve Sicil Sistemi) oluşan teknik sorunlar nedeniyle satılan araçlar sisteme girilemiyor ve sahiplerine teslim edilemiyor. GSR II, 27 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de üretilen ve 'ulusal tip onayı' olan yerli araçlar için 31 Ağustos'a ertelenmişti.

Sektör yetkilileri, GSR II geçişinde markalara, geçen yıl yaptıkları satışın yüzde 10'u kadar muafiyet tanındığını, bu muaf araçların tescilinde sorun yaşandığını belirtti. Verilen bilgiye göre, bakanlık şasi bazında liste ile başvurulmasını ve sisteme kaydedilmesini istiyor. Markaların muaf tutmak istedikleri araçların listesini hazırlaması, Bakanlığa müracaat etmesi ve sisteme tanımlanması gerekiyor. Donanım seviyesine bakılmaksınız GSR 2 uyum belgesi olmayan araçların tescili yapılamıyor. Ancak, sektör yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bakanlığın sisteminde boşluklar var. Sistemdeki araçların nasıl ayrıştırılacağıyla ilgili sorun yaşanıyor. Bu nedenle bu regülasyonları karşılayan araçların tescilinde de sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Temsilciler, sorun yaşanın tescil rakamının, geçen yıl satılan 1 milyon aracın yüzede10'u yani 100 bin civarında olduğunu belirtiyorlar.

Konuyla ilgili EKONOMİ gazetesine konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) yöneticileri, sistemdeki sorunu anlamak ve çözülmesini sağlamak için bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yapacaklarını belirterek, "Bakanlık distribütörlerden GSR I kotasındaki araçların tüm bilgilerini aldı. Sonrasında TSE'nin de dahil olduğu bir süreç var. Bu bilgilerin ARTES sistemine girilmesi gerekiyor. Fakat şu anda bilgilerin sistemde tanımlanması noktasında bir sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Buradaki sorunun kaynağını öğrenmek için OYDER olarak bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Hem bayiler hem de tüketiciler mağdur"

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, bu konuda hem bayilerin hem de tüketicinin mağduriyet yaşadığını belirtti. İstanbul'da bulunan bir başka otomotiv bayisi yetkilisi, konuyla ilgili, "İnanılmaz derecede bir yığılma var. Örneğin üç markayı temsil eden bir bayide yaklaşık bin 200 müşteri bekliyor. Hem tüketici hem bayi mağdur. Tüketici birikimini bozdurmuş, araç almış belki tatile gidecek, aracını alamıyor. Bayiler de olumsuz etkileniyor."

Satışlar iki ay üst üste 100 bin adeti aştı

Bakanlığın GSR II regülasyonun yürürlüğe gireceği tarihi duyurması, markaları stok eritme telaşına düşürmüştü. Birçok marka bu regülasyonları karşılamayan araçlarını elden çıkarmak için neredeyse zararına satış kampanyaları düzenledi. Bu nisan ayıyla birlikte daralan pazarda satışlardaki düşüş hızını da yavaşlatmıştı. Alım gücünün düşmesi ve krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen mayıstan sonra haziranda da otomotiv satışları 100 bin adeti aşmıştı.

Genel güvenlik yönetmeliği nedir?

27 Kasım 2019'da Avrupa Birliği, trafi k kazalarını önlemek amacıyla yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II'yi duyurmuştu. GSR 2 (Genel Güvenlik Regülasyonları), sıfır araçların yeni özellikler ve donanımlar eklenerek daha güvenli hale getirilmeleri için Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik donanımı regülasyonu. Dünya genelinde "General Safety Regulation", yani "Genel Güvenlik Düzenlemesi" olarak bilinen bu regülasyon kararını 2020 yılında imzalayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Bu doğrultuda Türkiye'de üretilen veya satılan binek, hafi f ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gerekli değişikliklerin yapılmış olması gerekiyor.

Avrupa Birliği'nin otomobil üreticilerinden istediği güvenlik donanımları:

M1-N1 Kategorisi Araçlar

* Önden geniş çarpma

* Yandan direğe çarpma

* Arkadan çarpma

* Acil durum şeritte tutma sistemi

* Hafif hizmet araçlarında gelişmiş acil frenleme

* Araç olay veri kaydedici

M2-M3-N2-N3 Kategorisi Araçlar

* Yaya ve bisikletli çarpışma uyarısı

* Kör nokta bilgi sistemi

M1-M2-M3-N1-N2-N3 Kategorisi Araçlar

* Geri manevrada algılama

* Akıllı hız asistanı

* Acil duruş sinyali

* Alkol kilidi kurulum kolaylığı

* Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı

* Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber