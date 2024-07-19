Kapadokya'daki balon turlarına rüzgar engeli

Kapadokya'da gün doğumu sırasında havalanarak peribacalarının üzerinde süzülen sıcak hava balonlarının uçuşu, olumsuz hava koşulu dolayısıyla bugün için iptal edildi.

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