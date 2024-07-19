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Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı: Canlı yayında gerginlik!

BBP lideri Destici katıldığı canlı yayında Meclis'te işe başlayan kızıyla ilgili yoruma ve soruya sinirlendi. "Destici "Yolda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız; siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun... Hiçbir yerde çalışmasınlar. Bunu da değerlendirelim" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 10:01, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:06
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici dün partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili eleştirilere yanıt vermişti.

Destici "TBMM'de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir. 100 bin TL'nin üzerinde maaş alıyormuş. Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Destici, TV100'de yayınlanan programda Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Destici'nin kızının TBMM'de nasıl göreve başladığı konuşulurken Kübra Par'ın sorduğu soru üzerine ortam gerildi.

Destici, "İlk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı" dedi.

Destici ilk olarak "Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre... Meclis'in çünkü özel bir kanunu var. Dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç TL maaş aldığını dün paylaştım. Bordrosuyla birlikte" diye konuştu.

Bunun üzerine Kübra Par, "100 bin TL değil, 37 bin 500 TL maaş alıyor dediniz" dedi. Destici de "Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün bordrosunu gösterdim" dedi.

"BİR MİLLETVEKİLİ KIZINI MECLİS'TE İŞE SOKUYORSA."

Kübra Par, Destici'ye yönelttiği soruda şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? 1. sorum bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken, çok hak ediyor olabilir, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir, ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını, eğer Meclis'te işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorum bu."

"SİYASETÇİLERİN KIZ ÇOCUKLARI EVLERİNDE OTURSUN."

Destici ise verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız; siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun... Hiçbir yerde çalışmasınlar. Bunu da değerlendirelim."

"SİZ BENİ KONUŞTURMUYORSUNUZ"

Destici'nin sözlerine Par "Yoo, asla. Ne ilgisi var? O zaman her milletvekili kızını Meclis'te işe soksun. Her belediye başkanı çocuklarını çalıştığı belediyede işe soksun. 'Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var' deyip geçelim" diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine Destici "Kübra Hanım, siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de ilk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı. Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem, dün de söyledim, ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım. Siz de takip ediyorsunuz. Hep doğruları söyledim. Hep yoksuluğun, fakirin, asgari ücretlinin, her kesimin, ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi usul, yasa, yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir" diye konuştu.

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