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Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu

Dünya genelinde internet sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi. Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 10:23, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:54
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Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Havacılık ve bankacılık gibi sektörler başta olmak üzere birçok şirket bu durumdan olumsuz etkilendi.

ÜLKELER SON DURUMU BİLDİRDİ

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı.

Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, "Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz" dedi.

Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalımanı sözcüsü, "Uçuşlar gelıyor ve gıdıyor ancak akşam boyunca bazı gecıkmeler olabılır" ded.

İngıltere'nın sağlık rezervasyon sıstemı sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkılılerıne göre şu an "çevrımdışı."

Alman Borsası ise ışlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı: "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN: SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ AKSİYONLAR ALINIYOR

Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, "Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

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