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Erzincan'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 11:52, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:58
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Hakkı Y'nin (64) kullandığı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Hakan Y. (35) ile annesi Humeyre Y'nin (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kumru Y. (36) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hakan Y'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı belirtildi.

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