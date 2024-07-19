Erzincan'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Hayatını kaybeden Hakan Y'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı belirtildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kumru Y. (36) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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