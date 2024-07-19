Diyanet'ten, Kur'an Kursu öğreticileri için isteğe bağlı nakil duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024Yılı Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri için usul ve esasları açıkladı.
Atanma işlemlerine esas olmak üzere;
a) Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan personelden (adaylığın kaldırılması
şartıyla) 31
Ağustos 2024 tarihi itibarıyla atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; tüm
ünvanlarda 2 (iki) yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.
b) Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta iken 7433 Sayılı
Kanun ile 633 Sayılı
Kanun'un 10/A Maddesi kapsamında kadroya geçen personelden 31 Ağustos 2024 tarihi
itibarıyla atandığı il veya ilçede 6 (altı) ayı tamamlayanlar il içi; atandığı il veya ilçede 2 (iki)
yılı toplamda ise en az 4 (dört) yıllık fiili hizmet süresini tamamlayanlar il dışı yer değiştirme
talebinde bulunabilecektir.
c) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri
01.08.2024 tarihinde
başlayıp 09.08.2024 tarihi saat 16:55'e kadar bağlı bulundukları il müftülüğüne müracaatta
bulunabilecektir.
d) Adaylar tercih işlemlerini kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12.08.2024
tarihinde başlayıp
15.08.2024 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden
gerçekleştirebileceklerdir.
e) 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına
tercihte bulunabilmek
için;
. İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya
sertifika sahibi olmak,
. Halihazırda 4-6 yaş Kur'an kurslarında görev yapıyor olmak veya daha önce
görev yapmış
olmakla birlikte çocuk eğitimi ile ilgili diploma, 296 saat ve üzeri belge veya sertifika sahibi
olmak,
. Kadın olmak.
f) Adaylar 10 tercih yapabilecektir.
g) Tercih yapan adaylar;
. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." veya "Re'sen yerleştirilerek
atanmayı kabul
etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.
. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan "Re'sen yerleştirilerek atanmayı
kabul ediyorum."
seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan
herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere
kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilebilecektir.
. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen
ve tercihlerinden
herhangi birine yerleşemeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.
h) Ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
i) Başkanlıkça ve valilikçe başka kurumda görevlendirilen personelin başvuruları
kabul edilecektir.
j) İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur'an kursu öğreticileri, başvuru bilgilerini
kontrol edip
Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu'nun (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim
alacaklardır.
k) Ek-6 form puanının doğru olmasının önem arz etmesi sebebiyle yapılan aktivasyon
işleminde
başvuru sahiplerinin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda
sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır.
l) Tercihlere yerleştirme işlemlerinde Ek-6 form puanı en yüksek olana öncelik
verilecektir. Ek-6
form puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;
- MBSTS puanı yüksek olana,
- Görev yılı fazla olana,
- Hafız olana,
- Öğrenim düzeyi yüksek olana,
- Doğum tarihi önce olana,
öncelik verilecektir.
m) Kur'an kursu öğreticileri yerleştirme sonuçlarını kendi kullanıcı hesaplarından
21.08.2024
tarihinde öğrenebileceklerdir.
n) Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri
yerleştiği İl
Müftülüğü tarafından 22/08/2024 - 28/08/2024 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.
o) Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki
yıl tercihte
bulunamayacaklardır.
p) Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.