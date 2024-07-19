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'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünya genelinde yazılım sistemlerinde yaşanan arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, birçok sektörde işlemleri durma noktasına getiren sorununun siber saldırı olmadığını ve yaşanan aksaklıkların birkaç saat içinde aşılacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 12:41, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:42
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'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Windows işletim sistemi kullanan sistemlerde, cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiğinin tespit edildiğini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Çözüm önerileri SOME İletişim Platformu üzerinden tüm SOME'lerimizle paylaşılmıştır. SOME'lerimiz nelerdir, bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur."

Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum; bir siber saldırı söz konusu değildir."

Ne oldu?

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde ciddi bir arıza yaşanıyor. İnternet ağlarındaki sorun nedeniyle birçok sektörde aksaklık meydana geldi. Televizyon kanallarında yayınlar kesildi, küresel çapta uçuşlar durduruldu. Bankacılıktan sağlık sistemine kadar pek çok alanda sorun yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft (MİKROSOFT) 'un sisteminde yaşanan arıza, birçok sektörü etkiledi.

Bankacılık, hava yolları, hastane ve yayın kuruluşları gibi kurumlarda işlemler durdu. Havayolu şirketleri biletleme operasyonlarını yürütemiyor.

Berlin Havalimanı'nda uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Edinburgh Havalimanı'nda yolcular otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamıyor. ABD havayolları, United Havayolları ve Delta Havayolları'nda aksaklıklar yaşanıyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa "Çözüm üzerinde çalışıyoruz. Rezervasyon işlemleri sınırlı olabilir" açıklamasını yaptı.

Iskandinav Havayolu Taşımacılığı Sistemi SAS da, "Gecikmeler bekliyoruz. Rezervasyon sistemini tetkileyen 'teknik sorunlar' var" dedi.

İngiltere'de haber kanalı Sky News bir süre yayın yapamadı.

Borsalarda yavaşlama var, hastane sistemlerinde de arıza ile karşılaşılıyor. ABD'nin bazı eyaletlerinde 911'e ulaşılamadığı duyuruldu.

Microsoft , bulut hizmetlerinde kesinti yaşadığını açıkladı.

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