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Sahte güneş kremine dikkat

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte güneş kremlerinin cilt sağlığı için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, güneş kremlerini eczanelerden almaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 13:15, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:49
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Sahte güneş kremine dikkat

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, güneş koruyucularının, UV ışınlarını emerek, dağıtarak veya yansıtarak cildi koruyan ve sürülerek uygulanan krem, losyon, yağ, sprey veya jel formunda kozmetik preparatlar olduğunu ifade etti.

Yıllık ortalama 10 milyon kutu güneş koruyucu ürünün satıldığına dikkati çeken Saydan, güneş kremlerinin, geniş spektrumlu olması, kızılötesi ışınlara karşı da koruma sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Saydan, "Bu özellikleri barındırmayan ürünler güneşten tam koruyamaz ve ilgili ürünler cilt yaşlanmasına karşı etki, lekelenmeyi önleme, en önemlisi güneş yanığı ve ilerleyen dönemlerde cilt kanseri riskine karşı koruma işlevlerini yerine getiremez" ifadelerini kullandı.

"Eczanelerden gönül rahatlığıyla alabilirler"

Güneş kremlerinin ithal edilen ve fiyatları yüksek ürünler olduğunu, bunun için internet üzerinden satılan sahte güneş kremlerinin vatandaşlara cazip gelebileceğini belirten Saydan, şunları kaydetti:

"Çok pahalı bildiğiniz bir ürün eğer çok ucuza satılıyorsa orada mutlaka bir sıkıntı vardır. Sahte güneş kremleri, cilt sağlığı için büyük tehlike oluşturur. Ciltte akne, yağlanma, tahriş ve kanser gibi hastalıklara yol açabilir. Vatandaşlarımız bilmeli ki, eczanelerde sahte ürün olamayacağı için güneş kremlerini de eczanelerden gönül rahatlığıyla alabilirler. Eczanelerimizde, Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde çalıştığı için asla sahte ürün bulunmaz. Bu yüzden vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalılar, güneş kremi ve dermokozmetik ürünleri mutlaka eczanelerimizden almalılar."

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