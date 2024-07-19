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THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı

Bu sabah siber güvenlik yazılımının Microsoft Azure sistemini kilitlemesiyle yaşanan sorunlar dünyayı kilitledi. Sorunu yaşayanlardan biri de Türk Hava Yolları(THY). Türk Hava Yolları, yaşanan aksaklıklar sonrası uçuşları iptal olan yolculara yeni haklar tanıdıklarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 12:50, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:50
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THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı

Bu sabah siber güvenlik yazılımının Microsoft Azure sistemini kilitlemesiyle yaşanan sorunlar dünyayı kilitledi. Sorunu yaşayanlardan biri de Türk Hava Yolları(THY). Türk Hava Yolları, yaşanan aksaklıklar sonrası uçuşları iptal olan yolculara yeni haklar tanıdıklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları, ilave haklardan yararlanma şartını şöyle açıkladı;

"19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır."

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Değerli Yolcularımız, Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler.

19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.

2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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