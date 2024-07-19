Kalp krizi geçiren Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran vefat etti
Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 13:42, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 13:43
Baran'dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eve giren polis memurları Baran'ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.