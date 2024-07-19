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Yeni vergiler devlete ne getirecek?

Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı. Teklifte yer alan en düşük emekli aylığına zam adımının bütçeye bu yıl için maliyeti 33,2 milyar lira olacak. Yeni vergiler ve yurt dışı çıkış harcına yapılacak zamla milyarlarca lira gelir sağlanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 14:08, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:08
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Yeni vergiler devlete ne getirecek?

Meclis gündemindeki vergi düzenlemesinin mali etki analizi yapıldı.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.

Bu zam için 33,2 milyar lira maliyet öngörülüyor.

Teklifle EYT düzenlemesinden faydalanıp, çalışmaya devam edenler için işverene sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi de sona erecek.

Bu adımla kamu giderlerinde yıllık 13,7 milyar lira azalma tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl, 8 milyon 743 bin kişi yurt dışına çıktı.

Yine aynı sayıda kişinin yurt dışına çıktığı baz alınarak, yurt dışına çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkmasıyla 4,3 milyar lira yıllık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Teklif, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25'e çıkarılmasını öngörüyor.

Bu adımla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinde yaklaşık yüzde 12,5 artış sağlanması bekleniyor.

Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasına yönelik düzenlemeyle ilave 70 milyar liralık yıllık gelir etkisi olacağı öngörülüyor.

Yap-işlet-devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan alınan yüzde 25'lik kurumlar vergisi oranı yüzde 30'a çıkarılacak. Etki analizine göre 557 milyon lira kurumlar vergisi etkisi oluşacak.

Çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi uygulamasına yönelik düzenlemelerin bütününden de 40 milyar lira gelir etkisi tahmin ediliyor.

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