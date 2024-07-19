Bakan Bolat: Kuru artırarak, TL'yi devalüe ederek rekabetçi olamayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Bolat, dış ticaret ve döviz kurlarına yönelik değerlendirmeler de yaptı.

Türkiye'de ihracatın ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttığını ve Mayıs'ta dış ticaret açığının da 35 milyar dolar azalma kaydettiğini açıklayan Bakan Bolat, "İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor derken, bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedef için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Bolat, son dönemde ihracat tarafında sıklıkla konuşulan kur seviyelerine yönelik şöyle konuştu:

"Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında. Kuru sürekli artırarak, TL'yi devalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil. Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz."

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yıl sonunda cari işlemler hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında. Temmuzda %10 ihracat artışı, %10 ithalat azalışı olabilir.

Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz.

Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.

Çin ile 3 milyar dolar ihracatımız, 46 milyar dolar ithalatımız var.

AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, 105 milyar doları bizden onlara yapılan ihracat. AB ve ABD pazarı durgunken İslam ülkeleri ile ticaretimizi geliştirme konusunda iyi gidiyoruz.

AB'ye yeşil mutabakatta uyum konusunda yol haritaları hazırlanıyor, kredi finansman paketleri hazır.

Aşırı talep, yetersiz arz, tedarik zincirlerinin kopması dünyada korkunç bir enflasyon getirdi.

Bu yıl 50 milyar dolar Eximbank kredisi vermeyi hedefliyoruz.

Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye'den başvurularda ret oranının %16 olduğu söylendi, en yüksek ret Almanya'da. Avrupa'nın vize uyguladığı firmalar aslında kendi firmaları, bunu dile getiriyoruz.

2028'e kadar AB ülkeleri ile ticaretimizi yüzde 40 artırma hedefimiz var.

Hizmetler sektörü ihracatına çok önem veriyoruz, burada 52,5 milyar dolarlık fazlamız var.

Enflasyonla mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı birinci sorumludur, biz destek veririz.