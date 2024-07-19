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MSB yarın KKTC'de 50 gemiyle geçit töreni yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için yarın 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine tüm Kıbrıslıları davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim..." ifadeleri yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 14:42, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:04
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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