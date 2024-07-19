Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
TCMB faiz kararını salı günü açıklayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TCMB toplam rezervleri rekor kırdı

TCMB toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 15:03, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:33
Yazdır
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
05.07.202458.71789.731148.448
12.07.202459.45194.345153.796

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber