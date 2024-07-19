Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!

YKS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler için tercih maratonu başladı. Eğitim yaşamlarının önemli bir dönüm noktasında olan üniversite öğrencisi adayları için tercih fuarları düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde 19 Temmuz'da başlayan ve 3 gün sürecek olan Üniversite Tercih Fuarı'na katılan öğrenciler, birçok devlet ve vakıf üniversitesinin stantlarını gezerek bilgi aldı. Fuara katılan Altınbaş Üniversitesi'nden Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden de üniversite tercihi yapacak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Başarı sıralamasının önemine dikkat çeken Kotan Türkden, şu ifadeleri kullandı:

İkinci öğretim seçeceklere kontenjan uyarısı

"Tercih aşamasında sayısal değerler için her zaman şunu söylüyoruz; başarı sıralamasına bakmaları gerekiyor. Barajlı bölümler var. Bunları mutlaka dikkate almalılar. Tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, eğitim ve mimarlık gibi bölümlerin hepsinde başarı sıralaması var. Bunların dışında da zaten sistem tercih yapmalarına izin vermiyor. Kontenjan da çok önemli. Bu yıl biliyorsunuz ki ikinci öğretim kadroları devlette şu an düştü ama vakıflarda devam ediyor. Burada da tercih yaparken kendi tercih etmek istedikleri bölümlerdeki kontenjan azalmasından olumsuz etkilenebilirler. Sıralamalar biraz daha yukarı çıkabilir. Ama özellikle mühendislik alanlarında alternatif bölümler de açıldı. Bunlar tercih edilebilir" dedi.

"Sosyal imkanlar sunan üniversiteleri tercih etmeliler"

Okul tercihinde üniversitelerin sunduğu sosyal imkanların önemini de vurgulayan Kotan Türkden, "Biz her zaman öğrencilere diyoruz ki 'alacağınız sadece diploma değil.' Dolayısıyla diplomanın altını dolduracak, bir takım sosyal ve teknik yetkinlikler kazandıracak üniversiteleri tercih etmeliler. Şu anda herkes yapay zeka konuşuyor. Özellikle şuna baksınlar; üniversitenin teknoloji okuryazarlığı alanında destekleyici ücretsiz programları var mı? Ücretsiz spor, şehrin farklı noktalarından sportif imkanlardan, kariyer imkanlarından ücretsiz faydalanmalarını sağlayacak imkanlar sunuluyor mu? Bence bunlara mutlaka baksınlar. Çünkü biliyorsunuz bunlar için hem ekstra zaman harcamak gerekiyor hem de bir ücret vermek gerekiyor. Üniversiteler bunları ücretsiz olarak sunuyorlarsa mutlaka eğilimlerini bu tarafa doğru yöneltmeliler" şeklinde konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden son olarak öğrencilere çok istedikleri bölüm yerine, hiç istemedikleri alternatif bölümleri yazmamalarını önerisinde de bulunarak sözlerini sonlandırdı.

"Üniversitenin sadece akademik başarısına bakılmamalı"

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Tuğçe Su Memiş ise yaşadığı deneyimlere dayanarak üniversite öğrencisi adaylarına, "Tercih yaparken üniversitelerin akademik kadrosuna çok dikkat etmeliler tabii ki. Ama bununla birlikte sosyalleşebileceğin, arkadaş edinebileceğin, kulüp aktivitelerine katılabileceğin bir yer olmalı. O yüzden tercih yaparken sosyalliğe de çok önem vermeliler" mesajını verdi.