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Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama

Microsoft, siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 16:21, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:23
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Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama

Açıklamada, üçüncü parti bir yazılım platformunun güncellemesinden kaynaklanan sorunun Windows işletim sistemi kullanan cihazları etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu üçüncü parti yazılım platformu sorunun en hızlı şekilde çözülmesi için çalışmalarını sürdürürken, bizim de Microsoft olarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza gerekli desteği verdiğimizi belirtmek isteriz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yapılan açıklama, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığını göstermektedir."

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