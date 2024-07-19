TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Karma Komisyona AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

"DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak."