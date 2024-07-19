Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi

Birçok sektörü etkileyen ve küresel çapta hizmet veren tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kurumlarda yapılan işlemlerde sorun yaşan3ıyor.

TÜVTÜRK tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kullandıkları küresel yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklığa işaret edilerek, "Araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Küresel iletişim kesintisinden etkilenen bir diğer kurum da AJet oldu. Yaşanan sorun hakkındaki güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan şirket, "Dünyada meydana gelen network problemi nedeniyle çevrim içi biletleme, rezervasyon işlemleri ve çağrı merkezlerimizde geçici aksaklıklar meydana gelmiştir. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır." paylaşımında bulundu.

THY'nin 84 seferi, küresel iletişim kesintisi nedeniyle iptal edildi.

Kesintiden etkilenen Türk Hava Yolları (THY) da bu süreçte iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, aksaklık neticesinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, "Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan 'Uçuş durumu' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır." denildi.

Sistemsel aksaklık giderildikten sonra belirtilen şartları sağlayan yolcuların satış kanallarından işlem yapabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır."

- Denizbank'ta sorun kademeli olarak gideriliyor

Denizbank da yaptığı açıklamada, söz konusu aksaklıktan etkilenen bankalarının sistemlerindeki kesintiye neden olan sorunun kademeli olarak giderildiğini aktardı.

Banka, şu açıklamalarda bulundu:

"Söz konusu aksaklık, dünyada ve Türkiye'de ulusal ve uluslararası önemli kuruluşların (bankacılık, perakende, havayolları, e-ticaret gibi) kullandığı global yazılımın son sürümünün hata vermesi sonucu meydana gelmiştir. Bankamız da, bilgi güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ilgili versiyonu kullanmaktadır. Şubelerimiz ve diğer dijital kanallarımızdan en kısa sürede bankacılık hizmetlerine erişebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu aksaklığın tüm kanallarımızda giderilmesiyle birlikte, gerek şubelerimiz gerek Genel Müdürlüğümüz son işlem gerçekleşene kadar açık kalacaktır."

- SunExpress, Sabiha Gökçen Havalimanı ve TAV Havalimanları olumsuz etkilenmedi

SunExpress Hava Yolları ise söz konusu küresel yazılım sistemini kullanmadıkları için yaşanan kesintiden olumsuz etkilenmediklerini duyurdu.

Şirket, "Bazı medya kuruluşlarınca ele alınan haberlerde bahsi geçen global yazılım sistemi, SunExpress tarafından kullanılmamakta ve dolayısıyla SunExpress sistemleri bu durumdan etkilenmemektedir. Operasyonlarımız herhangi bir aksama olmaksızın sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." açıklamalarında bulundu.

TAV Havalimanları'ndan edinilen bilgiye göre, işlettikleri havalimanlarında sistemsel bir sorun yaşanmadığı, hava yollarının sistemlerinde yaşanan sorunların da şu ana kadar uçuşlarda ciddi bir aksamaya yol açmadığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı açıklamasında, "Yazılım kaynaklı küresel çapta yaşanan ve dünya genelindeki pek çok sektör/işletmeyi etkileyen BT kesintisi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi Teknolojileri hizmetlerini etkilememiştir. Havalimanımızdaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.