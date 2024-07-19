Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk öldü

Ağır yaralanan ve aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi kurtarılamadı.

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