Emniyet terfi davaları

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfi edebilmek için katıldığı sözlü sınav sonuçları duyuruldu. Emniyet rütbe terfi sonuçları 19.07.2024 günü açıklandı. Karar binlerce rütbeli personeli yakından ilgilendiriyor. Binlerce rütbeli personel bir üst rütbeye terfi ettirilirken bazı personeller rütbe alamadı. Peki rütbe alamayan emniyet personeli ne yapmalı? Bunları idare hukukunda uzman avukat Umur Yıldırım'a sorduk.



Bu konuda görüşüne başvurduğumuz idare hukuku avukatı Umur Yıldırım; "Rütbe alamayan emniyet personelinin 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gerektiğinin, bu sürenin hak düşürücü süre olduğunun ve yasal süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde personelin bir daha atanamayacağının" altını çizdi. Avukat Umur Yıldırım; Emniyet rütbe terfi davalarının ; emniyet teşkilatında görev yapan polis amirlerinin rütbe sırası ve liyakat ile bir üst rütbede emniyet görevlisi olarak devam etmesi gerekirken rütbe verilmemesi durumunda açılan idari dava olduğunu, bu konuda idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığının altını çizdi. Yine Yıldırım rütbe terfi işlemlerinde "Kıdem ve Liyakat" esas alınmaktadır. Bu durum haricinde yapılan değerlendirmelerin hukuka aykırı olacağını belirtti.



Detaylı Bilgi: https://kadimhukuk.com.tr/makale/emniyet-rutbe-terfi-davasi-iptal-dilekce/



Rütbe Terfi Nedir?

Emniyet rütbe terfi, emniyet mensubu personellerin bulunduğu rütbeden bir üst rütbeye terfi ettirilmesidir. Emniyet Genel Müdürlüğünde rütbeler; sırası ile polis, başpolis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, emniyet müdür yardımcısı, emniyet müdürü şeklindedir. Belirli bir yıl rütbede bekleyen personeller bir üst rütbeye terfi alır. Ancak terfi kendiliğinden gerçekleşmez. Rütbe terfi işlemleri yönetmelik kapsamında değerlendirilir ve karara bağlanır.

Terfi kararları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Emniyet Genel Müdürlüğü rütbe bekleyen personel hakkında üç farklı karar alabilir. Bu kararlar "terfi eder", "terfi etmez" ve "Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez" şeklindedir. "Terfi etmez" ve "Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez" şeklinde karar verilen rütbeli personeller bu kararın iptalini mahkemeden dava açarak talep edebilir. Bu dava türüne Emniyet rütbe terfi davaları adı verilir. Emniyet rütbe terfi davaları idare mahkemelerinde görülür. İdare hukuku avukatı ile yürütülmesi önerilir.



Emniyet Rütbe Terfi Kriterleri



Emniyet rütbesi terfisi, 2024 yılında bazı şartların ve durumların tamamlanması ile gerçekleşmektedir. Emniyet rütbesi terfisi genellikle şu maddeler dikkate alınarak yapılmaktadır:



1. Hizmet süresi: Polis memurlarının görev süresi, rütbe terfilerinde önemli bir faktördür. Görev süresini dolduran personel, terfi için uygun kabul edilmektedir.

2. Eğitim ve meslek bilgisi: Polis memurlarının eğitim düzeyi ve mesleki bilgi birikimi de terfilerde dikkate alınmaktadır.

3. Liyakat: Emniyet rütbe terfi işlemlerinde en önemli kriter liyakattır.

4. Performans ve disiplin: Polis memurlarının iş performansı ve disiplin durumu, terfilerde büyük önem taşımaktadır. Başarılı performans sergileyen ve disiplin cezası bulunmaya personel, daha hızlı terfi olabilmektedir.

5. Sınavlar: Terfi için düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar, terfi sürecinde daha önceliklidir.

6. İhtiyaçlar ve kadro: Emniyet teşkilatının ihtiyaçları ve boş kadrolar da terfilerde dikkate alınmaktadır. İhtiyaç duyulan rütbelere uygun personel, terfi için tercih edilmektedir.



Bu etkenler doğrultusunda, 2024 yılında emniyet rütbesi terfileri gerçekleştirilmektedir. Ancak net bilgi ve terfilerin kaynaklarına ulaşmak için, güncel ve resmi duyurulardan yararlanmanız gerekmektedir.



Emniyet Rütbe Terfi Dava Süreci



Dava Açma Süresi : Terfi edilmeme kararının tebliğ edilmesinden veya sitede yayınlanmasından itibaren 60 gün içinde dava açılabilir. Bu dava, polis amirinin görev yaptığı mahkemede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne karşı açılıyor.

Terfi edilmeme kararının tebliğ edilmesinden veya sitede yayınlanmasından itibaren 60 gün içinde dava açılabilir. Bu dava, polis amirinin görev yaptığı mahkemede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne karşı açılıyor. Davanın Türü: Dava yürütme durdurma istemli açılabilir. Fakat rütbe terfi davalarında yürütme durdurma çok fazla çıkmadığı için direkt iptal davası olarak açılması uygulamada daha fazla görülmektedir. Yürütmenin durdurulması kararı, açıkça hukuka aykırılık ve aralıklı güçler zararlar halinde verilir. Ancak idarelerin rütbe terfi iptal davalarında sürdürülmesinin durdurulması kararlarının örnekleri oldukça az.

Dava yürütme durdurma istemli açılabilir. Fakat rütbe terfi davalarında yürütme durdurma çok fazla çıkmadığı için direkt iptal davası olarak açılması uygulamada daha fazla görülmektedir. Yürütmenin durdurulması kararı, açıkça hukuka aykırılık ve aralıklı güçler zararlar halinde verilir. Ancak idarelerin rütbe terfi iptal davalarında sürdürülmesinin durdurulması kararlarının örnekleri oldukça az. Savunma Süreci : Dava açıldıktan sonra idareye (EGM'ye) savunma yapılması için süre verilir. Bu aşamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nden doğru beyanat talep edilmesi önem arz eder. EGM'nin davaya cevap vermesinden sonra davanın kritik aşaması başlar.

Dava açıldıktan sonra idareye (EGM'ye) savunma yapılması için süre verilir. Bu aşamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nden doğru beyanat talep edilmesi önem arz eder. EGM'nin davaya cevap vermesinden sonra davanın kritik aşaması başlar. Belgelerin İncelenmesi : İdare tarafından sunulan raporların incelenmesi ve bu belgelere yönelik etkili bir bilgilendirme yanıtı, davanın kazanılma anını arttırır.

Polis Rütbe Terfi Sırası



Emniyet rütbe terfileri, personelin mesleki gelişimi ve kariyer planlaması açısından oldukça önemlidir. Terfi eden personelin sorumlulukları artar ve daha yüksek pozisyonlarda görev almaktadır. Ayrıca, terfi eden personelin maaşları ve diğer sosyal hakları da artış göstermektedir. Emniyet rütbe terfileri genellikle görev yaptıkları ülkenin kanunları ve kuralları doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Emniyet Teşkilatı için polis rütbe terfileri en alttan başlayarak şu şekildedir;



1. Polis Memuru

2. Başpolis

3. Komiser Yardımcısı

4. Komiser

5. Başkomiser

6. Emniyet Amiri

7. Emniyet Müdür Yardımcısı

8. Emniyet Müdürü



Polis rütbe terfileri, personelin mesleki deneyimleri, eğitimleri ve performanslarına göre belirlenir. Ayrıca, terfi için belirli bir yaş sınırı ve diğer kriterler de aranabilir.



Kaynak: https://kadimhukuk.com.tr/makale/polis-rutbeleri-emniyet/



Polis Rütbeleri Kaç Yılda Değişir?



Polis rütbelerinin kaç yılda değişeceği hususu Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda ile tespit edilmiştir. Zorunlu bekleme süreleri ilgili kanunun 55. Maddesinde düzenlenmiştir. Mezkurhükme göre;



Komiser yardımcısı 4 yıl

Komiser 4 yıl

Başkomiser 3 yıl

Emniyet amiri 3 yıl

Dördüncü sınıf emniyet müdürü 2 yıl

Üçüncü sınıf emniyet müdürü 2 yıl

İkinci sınıf emniyet müdürü 2 yıl

Birinci sınıf emniyet müdürü 2 yıl

Birinci sınıf emniyet müdürü yaş haddi

Sınıf üstü emniyet müdürü derece üstü yaş haddi

Şeklinde düzenlenmiştir. Polis rütbeleri işbu rütbe meslek derecelerinin en az bekleme süresine göre değişmektedir.

Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliği



Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliğinde polis personelinin terfileri için uyulması gereken kurallar, yürütmeler ve kriterler belirlenmektedir. 6385 Sayılı bu yönetmeliğin tam adı 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurallarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik' olarak geçmektedir.

İlgili Yönetmeliğin resmi gazete de yayımlanma tarihi 10.05.2015'dir. 8 bölüm ve 41 maddeden oluşmaktadır. Yönetmelikte polis memurlarının Rütbeleri, Meslek Dereceleri ve En Az Bekleme Süreleri de yer almaktadır. Yönetmelik, polis teşkilatındaki emniyet rütbe terfilerinin adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelikte yer alan kurallar ve ilkeler, polis personelinin kariyerinden yararlanarak, emniyet teşkilatının sınırlarını ve görevlerini genişletmektedir.

Yönetmelik, zaman içinde değişiklikler ve güncellemeler geçirebilmektedir. Güncel işletim hükümlerini denetleme ve terfi işlemleri hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitelerini ve içeriğinin takip edilmesi gerekmektedir.

6385 Sayılı Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliğinin tamamına ulaşabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20157685.pdf.