26 diplomalı öğretmen: Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak

Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
Microsoft 365'ten küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama
Microsoft 365'ten küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklama
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

26 diplomalı öğretmen: Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak

Diyarbakır'da yaşayan 36 yaşındaki Dr. İslam Deviren'in, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 26 adet diploması bulunuyor. 3 ayrı lisans bölümünde daha eğitimini sürdüren, öğretmenlik mesleğini icra eden ve yazarlık yapan Dr. Deviren, "Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disipliner arası bir bakış açısı kazandırdı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 18:47, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 18:46
Yazdır
26 diplomalı öğretmen: Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak

Diyarbakır'da yaşayan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 26 diploması bulunan 36 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dr. İslam Deviren, aynı zamanda 3 farklı üniversitede eğitimini sürdürüyor.
Dr. Deviren, 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra hayatını eğitime adadı. 17 yıllık üniversite eğitiminde Deviren, 4 ön lisans, 11 lisans, 10 yüksek lisans ve 1 doktora diploması almaya hak kazandı. Diyarbakır'da öğretmenlik mesleğini icra eden Dr. Deviren, öğrenme yolculuğunun sadece akademik başarı değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme tutkusunun yansıması olduğunu söyledi.
Elde ettiği 26 diplomayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağını ifade eden Deviren, "Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum. Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disipliner arası bir bakış açısı kazandırdı. Bu başarımla Guinness Rekorlar kitabına başvurmayı düşünüyorum. Buradaki gayem insanlara yaşam boyu öğrenmenin önemini ve herkesin eğitim potansiyelinin sınırsız olduğunu göstermektir. Umarım bu başarılarım başkalarına ilham verir. Şu an kendim doktora mezunu olduğumdan dolayı üniversite başvurularımı da yapmaktayım. 11 lisans, 10 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 de ön lisans mezuniyetim var" dedi.

"İlerlemediğin vakit gerilersin"

Psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği ve çocuk gelişimi gibi alanlarda mezuniyet belgelerinin bulunduğunu dile getiren Dr. Deviren, "Aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi de Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Doktoramı ise Siirt Üniversitesi'nde bitirdim. İlk mezuniyetim Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü oldu. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladım. Aslında öğretmen olduğumuz için sürekli kendimizi güncel tutmamız gerekiyordu. Yani öğrenmeyi ben bu şekilde ifade ediyorum; akıntıya karşı yüzmek gibi görüyorum. İlerlemediğin vakit gerilersin. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini icra eden bütün öğretmenlerin kendini güncel tutması için farklı alanlarda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Şu an 3 farklı bölüm daha okuduğunu kaydeden Deviren, "Öğrenme öyle bir şey ki, tutku gerekiyor. Bu tutkuyu aslında içinde yaşatabiliyorsan, ya da o heyecanı içinde yaşatabiliyorsan, her şeyin üstesinden gelebilirsin. Bu daha çok heyecanla ilgili bir durum. Dolayısıyla da eğitim sürecimi daha devam ettiriyorum. Şu an farklı üç bölüm daha okuyorum. Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapacağım. Şu an 16 diplomalı İtalyan bir vatandaş var. Onun rekorunu kırdığım için bu rekoru ülkemize getirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber