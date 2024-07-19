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Adıyaman'da bir kişi karısını boğarak öldürdü

Adıyaman'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 19:35, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:37
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Adıyaman'da bir kişi karısını boğarak öldürdü

İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.

Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı.

Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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